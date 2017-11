Polizei sucht Insassen eines brennenden Wagens auf der Autobahn in Peguera

Ein brennender Pkw, den die Insassen des Fahrzeugs am Mittwochnachmittag (1.11.) in einem Straßentunnel der Autobahn in Peguera zurückließen, beschäftigt die Die Guardia Civi auf Mallorca. Feuerwehr und Ortspolizei rückten gegen 17.45 Uhr aus, nachdem Autofahrer die Polizei wegen eines brennenden Wagens mitten auf der Fahrbahn in Richtung Andratx verständigt hatten.

Die aus Santa Ponça angerückte Feuerwehr brachte den Brand in wenigen Minuten unter Kontrolle. Die Löscharbeiten und die Sperrung der Autobahn führten allerdings zu erheblichen Behinderungen des Verkehrs. Die Polizei ermittelt nun gegen die Insassen, die den brennenden Wagen anscheinend stehen ließen, ohne die Notrufzentrale zu verständigen. Augenzeugenberichten zufolge soll es sich um drei junge Leute gehandelt haben, die sich mit Bierflaschen in der Hand aus dem Staub machten. /tg