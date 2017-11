Das Wetter auf Mallorca trübt sich ein

Bis zum Wochenende (4./5.11.) ist es auf Mallorca noch halbwegs gemütlich, dann wird es deutlich kühler, windiger und feuchter. Nach einem noch heimelig milden Freitag und Samstag mit 25 Grad Höchsttemperatur trübt sich das Wetter am Sonntag von Westen und Nordwesten her gehörig ein.

Die Maximalwerte sinken bei langsam aufkommendem starken Wind auf 20 Grad am Sonntag und nur noch 16 Grad am Montag. Es wird dann auch am Tag nicht mehr möglich sein, ohne Jacke vor die Tür zu gehen. Am Sonntag gilt zwar nicht auf Mallorca, sondern rund um Menorca wegen hohen Seegangs die Warnstufe Gelb.



Besonders regnerisch ist es am Sonntag, danach geht die Niederschlagswahrscheinlichkeit bis Dienstag auf 0 Prozent zurück. Das kühlere Herbstwetter bleibt Mallorca jedoch bis auf Weiteres erhalten. /it