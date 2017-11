Brunnen an der Plaça de la Reina eingeweiht

Ein Hingucker besonders am Abend.

Ein Hingucker besonders am Abend. Foto: Ramon

Ein abendlicher Spaziergang am Paseo del Borne in Palma de Mallorca lohnt sich nun noch mehr. Das Rathaus hat am Freitag (3.11.) den Brunnen auf der Plaça de la Reina eingeweiht. 1.400 bunte Kacheln, die mit farbigen Licht angestrahlt werden zieren nun den Brunnen.

52.000 Euro hat die Renovierung gekostet. Ein sinnvoller Schritt, wenn man bedenkt, dass zuvor für jährlich 40.000 Euro ständig die Blumen getauscht werden mussten, die den Brunnen schmückten. Denn diese gammelten durch das Wasser.

Der Entwurf stammt von dem im vergangenen Jahr verstorbenen Stadtarchitekten Federico Climent. Die bunten Kacheln schuf der Töpfermeister Joan Pere Catalán aus Mallorcas Töpfer-Hochburg Pòrtol. /rp