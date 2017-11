1.500 Menschen bei Kundgebung gegen Inhaftierungen

Der Rathausplatz in Palma de Mallorca füllte sich am Freitagabend (3.11.) mit Demonstranten.

An die 1.500 Menschen haben am Freitag (3.11.) auf dem Rathausplatz in Palma de Mallorca gegen die Infhaftierung ehemaliger Mitglieder der katalanischen Regierung demonstriert. Auch in Porreres und Manacor kam es zu kleinen Kundgebungen.

Die Vereinigung "Entitats per la Democràcia" hatte um 19 Uhr zur Demonstration auf dem Rathausplatz aufgerufen. Zu den Teilnehmern gehörten auch etliche Politiker der auf den Balearen regierenden Linksparteien, unter anderem der Präsident des Balearen-Parlaments, Baltasar Picornell.

Der Nationale Gerichtshof hatte zuvor einen Europäischen Haftbefehl gegen den von der Zentralregierung abgesetzten katalanischen Premier Carles Puigdemont erlassen. Laut diesem muss Belgien Puigdemont binnen 60 Tage nach Festnahme an Spanien ausliefern.

"Freiheit für die politischen Gefangenen", riefen die Demonstranten in Palma de Mallorca. Laut wurde es auch bei der Forderung, dass Palmas Bürgermeister Antoni Noguera die spanische Flagge abnehmen sollte. Gegen 20 Uhr beendeten die Veranstalter die Demonstration, kündigten aber weitere Kundgebungen in der kommenden Woche an.

Auch in anderen mallorquinischen Gemeinden kam es zu Demonstrationen. In Manacor fanden sich 200 Leute zusammen, in Porreres waren es 100 Demonstranten. /rp