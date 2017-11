Vermieter filmt heimlich Mitbewohnerinnen in Palma de Mallorca

Unerwünschtes Big Brother in Palma de Mallorca: Die Policía Nacional hat einen 54-jährigen Mann festgenommen, der mit einer versteckten Kamera heimlich seine Mitbewohnerinnen gefilmt hat. Der Freund einer Mieterin hatte die Kamera in einer Uhr entdeckt.

Der Festgenommene suchte per Internetanzeigen junge Mitbewohnerinnen für zwei Zimmer in Palma de Mallorca. Er selbst bewohnte ein drittes Zimmer. Mit versteckten Videokameras hat er die Frauen in intimen Momenten mit ihren Partnern gefilmt. Die Polizei konnte bereits fünf Opfer ausfindig machen und schließt weitere nicht aus. /rp