Wanderin stürzt in der Cala Deià ab

Eine 55-jährige Wanderin ist am Samstag (4.11.) abgestürzt und musste per Hubschrauber gerettet werden. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf dem Camí dels Pintors in der Cala Deià.

Die Frau brach sich bei dem Absturz das Schien- und Wadenbein. Die Luftrettung brachte sie in das Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca.

Erst am Freitag (3.11.) war eine deutsche Wanderin auf der beliebten Strecke tödlich verunglückt.