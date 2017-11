Wetterumschwung: Ein Hauch von Winter auf Mallorca

Das Regencape ist am Sonntag (5.11.) Pflicht.

Die schöne Jahreszeit auf Mallorca ist vorbei. "Obwohl wir noch Herbst haben, fühlt sich das Wetter ein wenig wie Winter an", sagte María José Guerrero, Chef-Meteorologin der Balearen am Samstag (4.11.). Der Sonntag (5.11.) bringt einen Wetterumschwung mit sich. Es soll regnen und kühler werden.

"Sonntag regnet es fast den ganzen Tag. Ortsweise kann es zu Gewittern kommen. Wir haben bis Mitternacht die Warnstufe Gelb ausgerufen, da es bis zu 20 Liter pro Quadratmeter regnen kann."

Mit 22 Grad bleibt es am Sonntag noch angenehm. Nachts kühlt es auf bis zu 12 Grad ab. Das kalte Wetter setzt sich am Montag (6.11.) fort. Dann liegt die Höchsttemperatur in Palma de Mallorca bei 19 Grad.

Vorsicht ist an der Nordküste der Insel geboten. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt am Montag und Dienstag mit der Warnstufe Orange vor bis zu vier Meter hohen Wellen. /rp