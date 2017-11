Capdepera will Cala Agulla zum Naturpark machen

Das Rathaus von Capdepera will das Naturschutzgebiet Parc de Llevant im Nordosten von Mallorca ausweiten. Überlegt wird, die Cala Mesquida und die bei Urlaubern beliebte Cala Agulla bei Cala Ratjada mit einzubeziehen. Am Montag (6.11.) traf Bürgermeister Rafel Fernández sich mit dem balearischen Umweltminister Vicenç Vidal, um das Anliegen vorzubringen.

Derzeit umfasst der Parc de Llevant große Teile des Küstengebiets der Nachbargemeinde Artà. Teile der Küste Capdeperas – beispielsweise die Cala Agulla – sind zwar bereits seit Jahren als Vogel- und Dünenschutzgebiete deklariert, die Bezeichnung als Naturschutzgebiet würde aber noch deutlich strengere Regulierungen mit sich ziehen.

Man stehe noch am Anfang des Prozesses, so Bürgermeister Fernández am Montag. In jedem Fall wolle man zunächst das Gespräch mit Landbesitzern und all denjenigen Personen und Vereinigungen suchen, die von der Ausweitung des Naturschutzgebiets betroffen wären.

Die Umweltschutzorganisation GOB begrüßte die Pläne. In einer Pressemitteilung erinnerten die Aktivisten daran, dass der Parc de Llevant einst ohnehin um 92 Prozent größer war, bis die konservative PP-Regierung unter Jaume Matas ihn im Jahr 2003 von 21.500 auf 1.670 Hektar schrumpfen ließ. Dass die Politik jetzt den Anstoß gibt, ihn wieder auszuweiten, sei "sehr positiv" und helfe, einen umfangreicheren Schutz für das Ökosystem zu gewährleisten. /somo