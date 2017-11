Rauchvergiftung nach Brand in Hotelküche an der Playa de Palma auf Mallorca

Nach dem Brand in einer Hotelküche an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Sonntag (5.11.) zwei Personen wegen Rauchvergiftungen ärztlich behandelt worden. Das Hotel wurde evakuiert, um keine weiteren Verletzungen zu riskieren.

Das Feuer entstand gegen 19 Uhr in der Restaurantküche des Hotels Occidental im Carrer Fra Joan Llabrés an der Playa de Palma. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. /tg