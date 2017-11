Massenkarambolage: Frau tödlich verunglückt

Mindestens drei Autos waren Montagabend (6.11.) auf Mallorca zur Rushhour (18.30 Uhr) an einem folgeschweren Unfall auf der Autobahn Ma-13 Richtung Inca verwickelt. Etwa 150 Kilometer nach dem Outlet-Zentrum Festival Park kollidierten zwei Autos aus bisher noch ungeklärter Ursache. Ein drittes Auto raste in die Unfallstelle, in ihm befand sich eine 36-jährige Frau, die an ihren schweren Verletztungen kurze Zeit später auf dem Weg ins Krankenhaus Son Llàtzer gestorben ist.

Nach dem Unfall kam es zu einem acht Kilometer langen Stau. Die Guardia Civil ermittelte am Unfallort. Mindestens einer der Fahrer wurde positiv auf Alkohol getestet.