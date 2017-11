Palmas Rathaus will Gastro-Terrassen limitieren

Café-Terrasse in Palma de Mallorca

Café-Terrasse in Palma de Mallorca Foto: B. Ramón

Die Cafés und Bars im Zentrum von Palma de Mallorca werden bald weniger Stühle und Tische im Außenbereich aufstellen dürfen als bisher. Das gab das Rathaus am Montag (6.11.) bekannt. Noch vor dem Sommer sollen neue Regelungen gelten, um die "Übersättigung der öffentlichen Plätze" durch private Unternehmen einzudämmen.

Zudem sollen die Begrenzungen, die die Fläche markieren, innerhalb derer die Gastronomen ihre Gäste platzieren dürfen, besser gekennzeichnet werden. "Derzeit ist es sehr schwer zu kontrollieren, wie weit die Unternehmer ihre Terrassen ausdehnen dürfen, da die Markierungen oft fehlen", so Dezernentin Aurora Jhardi. Sie betont, dass die Maßnahmen auf die Beschwerden der Anwohnervereinigungen zurückgingen, die mehrmals Einschränkungen gefordert hatten.

Vor allem die Plätze in Palmas Altstadt, wie die Plaça d'en Coll, die Plaça de la Quartera, die Plaça de la Mercè, die Plaça dels Cavallers und natürlich die Plaça Major und die Plaça d'Espanya stehen im Fokus der Stadtverwaltung. Hier sei die Vereinnahmung des öffentlichen Raumes am größten. "Die Unternehmer müssen damit rechnen, dass wir ihre Außenplätze um 30 bis 60 Prozent reduzieren", so Jhardi. /somo