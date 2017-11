14-Jähriger zwingt Mädchen zum Oralverkehr

Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen 14-jährigen Jungen festgenommen. Er soll ein 13-jähriges Mädchen gezwungen haben, ihn oral zu befriedigen.

Wie die Polizei berichtet, sei das Mädchen in den ein Jahr Älteren verliebt gewesen. Er nutzte dies aus, überredete sie, mit ihm eine Toilette einer Bar an der Plaça d'Espanya aufzusuchen und drohte ihr dort, sie zu schlagen, falls sie seinen Wünschen nicht nachkäme. Sie tat wie geheißen, wenig später ging die "Beziehung" kaputt.

Daraufhin soll sich der mutmaßliche Täter ein neues Opfer gesucht haben und fand dieses in einer zwölfjährige Freundin seiner Ex-Freundin. Auch ihr wollte er sexuellen Körperkontakt aufzwingen, doch das Mädchen weigerte sich, obwohl der Junge sie mehrmals bedrohte. Letztlich zeigte sie die Vorfälle an, erst dann kam der sexuelle Missbrauchsfall ihrer Freundin an die Öffentlichkeit. /somo