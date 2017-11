Zwölf Jahre Haft für Kindesmissbrauch auf Mallorca

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Freitag (10.11.) einen 38-Jährigen zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte wiederholt die Stieftochter seiner Schwägerin bei zwei Gelegenheiten vergewaltigt und missbraucht. Das Mädchen leidet an einer leichten geistigen Behinderung. Die Vorfälle fanden 2011 und 2014 statt.

Der Mann bestritt vor Gericht die Taten. Die Richter folgten aber der Aussage des Opfers, an dessen Glaubwürdigkeit sie keine Zweifel hatten. Das Mädchen hatte sich nach dem zweiten Vorfall Klassenkameradinnen anvertraut. /pss