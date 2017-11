Heftiger Sturm peitscht das Meer vor Mallorca und Menorca auf

Der Sturm, der Teile Mallorcas heimsucht, dauert an. In Capdepera wurden am Montagnachmittag (13.11.) Windböen von über 100 Stundenkilometern gemessen, sie peitschten die Wellen etwa in Cala Ratjada gehörig auf.

Im Nordwesten, Norden und Südosten von Mallorca galt wegen bis zu fünf Meter hoher Wellen und der heftigen Böen Warnstufe Orange, rund um Menorca sogar Warnstufe Rot. Dort könnten die Wellen am Abend und in der Nacht über zehn Meter hoch werden.

Daran und an der Tatsache, dass in der dem Sturm abgewandten Seite der Insel, in der Bucht von Palma, das Meer ziemlich ruhig ist, ändert sich laut der Vorhersage auch am Dienstag nichts. Anders als am Montag soll es trocken und sonnig bleiben. Die Höchsttemperaturen sinken auf 17 Grad.

Das Wetter beruhigt sich voraussichtlich ab Mittwoch, die Spitzenwerte steigen dann wieder bei Sonne auf 18 und am Donnerstag sogar wieder auf 20 Grad. Die Nachttemperaturen bleiben bei 9 bis 10 Grad unverändert. /it