Palmas Einzelhändler belohnen Kunden mit Kopfmassagen

Überaus entspannend beginnt das Vorweihnachtsgeschäft für die Kunden in Palma de Mallorca. Mit Kopfmassagen locken die Einzelhändler die Käufer in ihre Geschäfte.

An der Kampagne "Relaxa't amb el comerç de Palma" (Entspann dich mit dem Handel in Palma) nehmen rund 300 Geschäfte teil, die im Verband Afedeco organisiert sind. Kunden erhalten von den Verkäufern Gutscheine, die sie dann in einem von insgesamt drei Massagezelten in der Innenstadt einlösen können. Die während der Geschäftszeiten bis einschließlich Samstag (18.11.) geöffneten Zelte stehen auf der Plaça Major, Plaça de l'Olivar und im Carrer Sant Miquel.

Die Geschäfte verteilen die Gutscheine während dieser Tage an ihre Kunden. "Dabei legen sie nach eigenen Kriterien fest, welcher Kunde einen Gutschein erhält", bestätigt eine Afedeco-Sprecherin gegenüber der MZ. Die Aktion bildet gleichzeitig den Auftakt zu mehreren Kampagnen während des Vorweihnachtsgeschäfts. So verteilt die Stadtverwaltung Palma Geschenkpapier und Werbeetiketten unter den Einzelhändlern, um sie im Wettbewerb gegen die großen Kaufhäuser zu stärken. /tg