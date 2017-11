Großbrand im Gewerbepark Marratxí auf Mallorca: Sieben Gebäude sind dort am Samstag (18.11.) in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aus noch unbekannter Ursache gegen Mittag in einer Halle aus, in der Textilien bedruckt wurden. Danach breitete sich der Brand auf weitere Hallen aus, darunter eine Autowerkstatt, aus der zahlreiche Autos herausgefahren werden mussten, und eine Fabrik für Lösungsmittel.

Das Feuer und die hohe schwarze Rauchsäule konnte von vielen Orten der Insel gesehen werden, darunter Palma, Bunyola, Llucmajor und Santa María del Camí.

Verletzt wurde bei dem Feuer anscheinend niemand, die feuerwehr rückte mit zahlreichen Löschzügen an. /it