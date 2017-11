Bis zu 21 Grad auf Mallorca am Dienstag

Dieses Bild könnte aus einem Samstagabendfilm vom ZDF stammen. Ist aber am Montagnachmittag (20.11.) in Port d´Alcúdia.

Rosamunde Pilcher-Wetter auf Mallorca: Der Himmel über der Insel hat den ganzen Montag (20.11.) in einem malerischen Blau gestrahlt. Wer dem kalten Wetter in Deutschland entgehen will, sollte über einen Kurztrip nachdenken. Denn auch die nächsten Tage hält das schöne Herbstwetter an.

Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet steigt das Thermometer am Dienstag (21.11.) in Palma de Mallorca auf Werte von 21 Grad. Der Morgen kann sich etwas neblig gestalten. Sonst strahlt den ganzen Tag die Sonne bei einem lauen Lüftchen aus südwestlicher Richtung.

Für den Abendspaziergang auf Mallorca empfiehlt sich jedoch die Wintergardarobe. Denn dann kühlt es in Palma de Mallorca auf 5 Grad ab. Angenehmer bleibt es mit 11 Grad in Felanitx. /rp