Sonne auf Mallorca lädt zum Strandspaziergang ein

Wie wäre es mit einem Sonnenbad am Strand von Can Pastilla? Foto: MZ Livecam

Ein Wetter zum Neidisch werden: Die Temperaturen auf Mallorca sind am Mittwoch (22.11.) fast doppelt so hoch wie beispielsweise in Kiel. Auf 21 Grad steigt das Thermometer in Palma de Mallorca. Dazu gibt es im Gegensatz zur Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein prallen Sonnenschein.

In der Nacht ist warme Kleidung ratsam. Die Temperaturen sinken in Palma de Mallorca auf 6 Grad ab, in Lluc gar auf 2 Grad.

MZ-Livecams: So sieht es auf Mallorca aus

Im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen bei schönem Wetter leicht ansteigen. Für Samstag (25.11.) werden leichte Regenschauer prognostiziert, ehe es am Sonntag (26.11.) rapide abkühlt. /rp