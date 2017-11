Vermisster Koch: Deutsche Polizisten ermitteln in Cala Ratjada

Im Fall um den seit August in Cala Ratjada vermissten Deutschen Kai Uwe Palma haben Beamte der Vermisstenfahndung der Polizei Köln in den vergangenen Tagen auf Mallorca ermittelt. Bereits am vergangenen Wochenende waren die Ermittler angereist, ihren Rückflug traten sie am Mittwoch (22.11.) an, so die Pressestelle der Kölner Polizei auf MZ-Nachfrage.

Die deutschen Polizisten unterstützen die spanischen Kollegen der Guardia Civil bei ihren Nachforschungen, da der 28-Jährige im Einwohnerverzeichnis der Stadt Köln registriert ist. Details über den aktuellen Ermittlungsstand konnte die Pressestelle noch nicht preisgeben, "die Ermittlungen scheinen aber sehr umfangreich zu sein, sonst würden die Kollegen nicht auf Dienstreise nach Mallorca geschickt", so ein Pressesprecher.

Kai Uwe Palma war am 17. August 2017 plötzlich spurlos verschwunden. Angaben der Guardia Civil zufolge arbeitete der Deutsche als Koch in einem Schnellimbiss nahe der Cala Agulla im Urlaubsort Cala Ratjada. Während seiner Arbeitszeit verließ er den Imbiss, ohne Ausweispapiere und sein Handy mitzunehmen. Seit dem habe ihn niemand mehr gesehen. Im ganzen Dorf hängen noch immer Vermisstenplakate auf Spanisch und Deutsch aus, auch Palmas Mutter und seine Freundin kamen in den vergangenen Monaten nach Mallorca, um selbst nachzuforschen.

Kai Uwe Palma ist zwischen 1,80 und 1,85 Metern groß, schlank, hat welliges, blondes Haar und hellblaue Augen. /somo