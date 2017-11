15 Monate altes Mädchen stürzt in Palma de Mallorca fünf Stockwerke in die Tiefe

Leid und große Bestürzung in der Nachbarschaft.

Leid und große Bestürzung in der Nachbarschaft. Foto: Ramon

Ein tragisches Unglück hat am Donnerstag (23.11.) die Stadt Palma de Mallorca geschockt. Ein 15 Monate altes Mädchen fiel aus dem sechsten Stock in einen Innenhof des Wohnungsblocks im Carrer Nicolau de Pacs und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Den ersten Ermittlungen zufolge befand sich das Mädchen zu Hause und war in Begleitung ihrer Mutter und ihrer Oma. Der Unfall ereignete sich um 12.50 Uhr. Das Mädchen war um diese Zeit anscheinend aus dem Bett geklettert und zwängte sich unbemerkt durch einen Türspalt auf den Balkon der Wohnung. Von dort stürzte es mehrere Meter in die Tiefe in den Innenhof.

Das Mädchen lag schwerverletzt und mit Atemstillstand liegen. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte hatten Erfolg. In kritischem Zustand wurde das Kind ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Während des Transports wurden in Palmas Innenstadt mehrere Straßen gesperrt, um den Transport so schnell wie möglich durchführen zu können.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Unglücks aufgenommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, befindet sich die Wohnung im sechsten Stock. Das Mädchen stürzte fünf Stockwerke in die Tiefe und prallte auf der Höhe des Hochparterres auf. /tg