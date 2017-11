Fall Cursach: Kronzeugin ändert ihre Aussage

Wende im Korruptionsskandal um den inhaftierten Disco-König Bartolomé Cursach auf Mallorca. So hat eine Kronzeugin, die den Unternehmer gegenüber Justiz und Medien stark belastete, ihre Aussage geändert. Sie sei von Untersuchungsrichter und Staatsanwalt unter Druck gesetzt worden, erklärte die Frau gegenüber ihren Anwalt, wie mallorquinische Lokalmedien am Freitag (24.11.) berichten.

Der Betreiber des Partytempels Megapark, der Diskothekt BCM und etlicher anderer Unternehmungen wartet derzeit in Untersuchungshaft auf seinen Prozess. Ihm werden über ein Dutzend schwerer Delikte vorgeworfen, unter anderem soll er jahrzehntelang Polizisten bestochen haben.

In dem Ermittlungsverfahren gebe es zahlreiche Unregelmäßigkeiten, wird die Kronzeugin nun zitiert. Sie verweist auf Whats-App-Nachrichten, in denen sie zu falschen Aussagen über in den Skandal verwickelte Polizisten aufgefordert worden sei. Die Frau soll zudem Gespräche mit dem Untersuchungsrichter und dem Staatsanwalt heimlich aufgenommen haben. Anwälte haben inzwischen laut der Zeitung "Última Hora" Anzeige gegen die beiden eingereicht. Cursach soll unterdessen am kommenden Monat erneut vernommen werden.

