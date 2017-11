Polizei untersucht Tod von Frau und ihrem 13-jährigen Sohn

Ermittler in der Wohnung.

Ermittler in der Wohnung. Foto: Bosch

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Freitagnachmittag (24.11.) die leblosen Körper einer 42-jährigen Frau und ihres 13-jährigen Sohnes in einer Wohnung in Palma de Mallorca aufgefunden. Die Polizei auf Mallorca untersucht die Todesumstände.

Alarmiert hatte die Feuerwehr der Vater des Jungen. Er hatte nach Angaben der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" die leblosen Körper der beiden von draußen auf einem Bett liegend gesehen. Zudem habe er einen starken Geruch nach Verbrannten wahrgenommen, heißt es.

Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zu der Wohnung, konnten aber nur noch den Tod der beiden feststellen. Es gab laut "Diario de Mallorca" keine Hinweise auf einen Brand in der Wohnung. Als mögliche Todesursache gilt eine Kohlenmonoxidvergiftung. Die Frau hatte sich vor kurzem von dem Vater des Jungen getrennt und offenbar mehrfach mit Selbstmord gedroht. /ff