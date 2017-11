"Black Friday" umsatzstärkster Tag für Einzelhandel auf Mallorca

Im Zuge des "Black Friday" hat der Einzelhandel auf Mallorca am Freitag (24.11.) den bisher umsatzstärksten Tag des Jahres verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsätze um knapp sieben Prozent. Das gaben jetzt die Vorsitzenden der Einzelhandelsverbände Afedeco und Pimeco bekannt.

Vor allem im Zentrum von Palma hatte es am Freitag bis in den späten Abend nur so von Einkaufswilligen gewimmelt. "Es ist eine wahre Freude", so die Einzelhandelsvertreter, die die Kassen klingeln sahen. Der Trend aus den USA habe sich auf der Insel mittlerweile etabliert und sei nicht mehr wegzudenken.

Den ganzen Tag über hatten große Einkaufszentren aber auch kleine Läden im Zentrum von Palma mit Rabatten zwischen 20 und 50 Prozent aufgewartet. Viele von ihnen bieten diese "rebajas" auch noch am Samstag (25.11.) an.

Zufrieden äußerten sich auch die Gastronomen. Verbandspräsident Alfonso Robledo sprach von einem der gewinnträchtigsten Tage, da viele Menschen sich nach dem Shopping in Bars und Restaurants niederließen. /somo

