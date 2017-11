Am Dienstag wieder bis zu 20 Grad auf Mallorca

Es geht kühl in die neue Woche auf Mallorca. Nachts liegen die Tiefstwerte inzwischen deutlich unter 10 Grad: Im Südosten der Insel sinken die Werte am Montag (27.11.) bis auf 8 Grad, in Sa Pobla auf 6 Grad, in Palma de Mallorca auf 3 Grad, und im Tramuntana-Gebirge bis auf den Gefrierpunkt. Schneefall wurde allerdings nicht registrert.

Trotz des deutlichen Temperaturrückgangs auf Mallorca werden tagsüber wieder Höchstwerte von bis zu 17 Grad erreicht. Sonne und Wolken wechseln sich ab, nur vereinzelt ist mit Regen zu rechnen. Die Warnstufe des Wetterdienstes wegen hoher Wellen an der Küste wurde zum Montag wieder aufgehoben.

MZ-Livecams: So sieht es auf Mallorca aus

Am Dienstag wird es noch milder, tagsüber sind Höchstwerte von bis zu 20 Grad prognostiziert. Auch nachts steigen die Tiefstwerte. Am Mittwoch allerdings muss erneut mit Regen gerechnet werden, und die Schnellfallgrenze sinkt wieder auf tausend Meter ab - theoretisch kann es also in der Tramuntana schneien. /ff