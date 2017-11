Chaos im morgendlichen Pendler-Verkehr rund um Palma

Geduldsprobe an der Haltestelle

Foto: DM

Mal wieder Chaos im morgendlichen Pendler-Verkehr auf Mallorca. Sowohl im Straßen-, als auch im Bahnverkehr kam es am Mittwochmorgen (29.11.) zu erheblichen Verzögerungen.

Sowohl in der Innenstadt von Palma de Mallorca, als auch an den Zufahrtsstraßen staute sich der Straßenverkehr, Pendler berichten von Verzögerungen von rund einer halben Stunde. Speziell auf der Inca-Autobahn zwischen Festival Park und Ringautobahn ging streckenweise gar nichts. Ein konkreter Grund für die Verzögerungen war zunächst unklar, offenbar genügte das Regenwetter.

Im Schienenverkehr unterdessen sorgten Signalstörungen am Bahnhof von Marratxí für Verspätungen sowie den Ausfall der Metro-Linie M2 zwischen Palma und Marratxí. Stattdessen legten die Züge der Linien T1, T2 und T3 Stopps an allen Haltestellen ein, was zu weiteren Verzögerungen führte. /ff