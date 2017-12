Dachteile prasseln im Zentrum von Palma de Mallorca auf die Straße

Mitten in Palma de Mallorca sind am Freitagmorgen (1.12.) Teile eines Dachs heruntergekracht. Der Zwischenfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr an der normalerweise sehr belebten Plaça Mercat. Verletzt wurde glücklicherweises niemand.

Polizisten sperrten die Umgebung ab, Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Mallorca untersuchten, ob noch andere Teile der Gebäudefassade an der Hausnummer 18 einzustürzen drohen.

Zuletzt waren im Februar in der nahegelegenen und ebenfalls belebten Fußgängerzone Carrer Oms Steinblöcke dreier Balkone herabgestürzt. Dabei war ein 20-jähriger Kellner des beliebten Lokals Can Vinagre leicht verletzt worden. /it