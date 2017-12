Schnee auf Mallorca: Puig Major mit weißem Häubchen

Auf Mallorca ist pünktlich zum Dezemberbeginn der erste Schnee gefallen. Am Freitag (1.12.) färbten sich die Spitzen des Tramuntana-Gebirges weiß. Auf dem Puig Major, dem höchsten Berg von Mallorca, fiel bereits in der Nacht Schnee, am morgen rieselten weitere weiße Flocken.

Und es dürfte weiterer Schnee folgen: Am Nachmittag erreicht eine Kaltfront Mallorca, die die Temperaturen weiter fallen lässt - bis Sonntag soll es kalt bleiben. Der spanische Wetterdienst hat für Samstag (2.12.) Warnstufe Gelb wegen Schneefalls und Hagels im Norden von Mallorca ausgegeben. Die Schneefallgrenze sinkt auf 300 bis 500 Meter.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

An der Küste von Mallorca gilt zudem Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. Besonders am Sonntag und im Nordosten von Mallorca ist an der Küste Vorsicht wegen stürmischer See geboten. Die Temperaturen erreichen am Freitag tagsüber 8 bis 13 Grad, nachts sinken sie auf Werte zwischen -1 und 6 Grad. Am Samstag werden tagsüber nur noch 10 Grad erreicht, nachts sinken die Temperaturen auf Werte zwischen -2 und 4 Grad.

Der Fährverkehr zwischen den Balearen und dem spanischen Festland wurde am Freitag durch das stürmische Wetter beeinträchtigt: Einige Verbindungen der beiden Gesellschaften Trasmediterránea und Baleària ab dem Hafen von Alcúdia wurden anulliert, die Abfahrzeiten von anderen Schiffen von Palma Richtung Richtung Ibiza und Denia und zurück wurden verändert. Auskünfte können unter 902-45 46 45 (Trasmediterránea) und 902-16 01 80 eingeholt werden.

Ab Sonntagmittag soll sich das Wetter wieder verbessern: Die Temperaturen sollen steigen, 16 bis 17 Grad liegen in der neuen Woche durchaus im Bereich des Möglichen. Die Sonne setzt sich mehr und mehr durch, und der Wind wird immer schwächer.

Wetter: Vorhersage für die kommenden Tage

(Puig Major, Foto: Alberto Darder)