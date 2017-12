84-Jährige stirbt bei Unfall auf Autobahn

Eine Spanierin (84) ist Freitagnacht (8.12.) gegen 22 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn MA-19 in der Höhe von Can Pastilla getötet worden. Sie befand sich auf dem Rücksitz eines der beiden Autos, die in dem Unfall verwickelt waren.

Zu dem Unfall kam es, nachdem aus noch unbekannten Ursachen ein vorausfahrendes Auto die Geschwindigkeit drastisch reduzierte. Der Fahrer mit der 84-Jähringen an Bord kollidierte mit dem Auto und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, infolgessen wurde die Frau auf dem Rücksitz tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.