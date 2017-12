Unwetterwarnung: Sturm "Ana" erreicht Mallorca

Wellenreiter nutzten die unruhige See am Sonntag (10.12.) in der Bucht von Palma de Mallorca.

Der Sturm "Ana" soll am Montagvormittag (11.12.) Mallorca erreichen. Das spanische Wetteramt Aemet gibt für den gesamten Montag die Warnstufe Orange für hohe Wellen und starken Wind aus. Einwohner und Besucher der Insel sind aufgerufen, sich von der Küste fernzuhalten. Bereits am Sonntag (10.12.) riss eine unerwartet hohe Welle einen Angler mit und zog ihn ins offene Meer. Während das Wetter am Sonntag windig aber nicht stürmisch war, soll die Lage im Laufe des Vormittags umschlagen. Ortsweise kann es zu heftigen Regenfällen kommen.

Wellenreiter und Surfer genossen die unruhige See am Sonntag vor Mallorca. In der Bucht von Palma und an der Südostspitze der Insel versuchten Wagemutige ihr Glück in den Wellen. Am Montag sei davor dringend gewarnt.

In Mitteleuropa ließen heftige Schneefälle am Sonntag hunderte von Flügen ausfallen. Mehrere deutsche Flughäfen blieben stundenlang geschlossen. Von den Ausfällen waren viele Mallorca-Reisende betroffen, deren Flüge überwiegend auf Dienstag und Mittwoch verschoben wurden.

Trotz des herannahenden Sturmes waren die Flüge am Montag vorerst nicht betroffen. Die Flughafengesellschaft Aena bestätigte der MZ am Vormittag, dass von dem Unwetter bislang keine Flüge gestrichen würden. Der Betrieb auf dem Flughafen Palma de Mallorca sei bislang nicht beeinträchtigt. Alle Starts und Landungen würden bis auf Weiteres plangemäß durchgeführt. /tg