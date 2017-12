Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Haft für Eltern von Nadia

Im Fall um die kleine Mallorquinerin Nadia hat die Staatsanwaltschaft von Lleida (Katalonien) am Dienstag (12.12.) sechs Jahre Haft für die Eltern Fernando Blanco und Margarita Garau wegen Veruntreuung von Spendengeldern gefordert.

Erstmals wurden genaue Summen genannt. So sollen Blanco und Garau im großen Stil über Jahre hinweg mehr als 1,1 Millionen eingesammelt, aber nur 2.700 davon tatsächlich für die medizinische Versorgung ihrer Tochter verwendet haben. Den Rest legten sie in Luxusgüter und Reisen an.

Auch auf Mallorca waren zahlreiche Menschen den Spendenaufrufen nachgekommen – nicht zuletzt, weil die Familie jahrelang auf der Insel lebte. Die heute zwölfjährige Nadia leidet an der seltenen und wenig erforschten Erbkrankheit Trichothiodystrophie. /somo

