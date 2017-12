Unschöne Internet-Kommentare über "die Deutschen"

Nicht immer läuft Kommunikation zwischen Deutschen und Mallorquinern reibungslos ab – wie ein jüngstes Beispiel auf Mallorca beweist, das in den sozialen Medien für Aufregung sorgt. Ein mallorquinischer Wanderer beschwert sich darüber, dass ein deutscher Fincabesitzer ihm angeblich droht, weil er Landschaftsfotos online gestellt hat, die auf der von öffentlichen Wegen durchzogenen Privatfinca Fartàritx (Pollença) entstanden sind. „Die mallorquinische Landschaft gehört uns allen, natürlich können wir sie fotografieren. Das wär ja noch schöner", poltert der Mallorquiner daraufhin. Die spanische MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca greift das Thema auf, zitiert auch einen Anwalt, der bestätigt: Wer von öffentlichen Wanderwegen aus Fotos schießt, verhält sich absolut rechtmäßig.

Dutzende Kommentare im Internet sind die Folge. Auch hier überwiegt die Empörung der Spanier gegen den Deutschen: „Ich kann es nicht glauben, und dass, wo die Deutschen doch von allem Fotos machen", schreibt ein Nutzer. „Die Deutschen verhalten sich, als seien sie die Besitzer Mallorcas, mit einer kolonialen Haltung", wettert ein anderer. Ein Schreiber vergleicht den Einzug der Deutschen auf Mallorca sogar mit der Besetzung Polens. Der Nazi-Vergleich zieht immer.

Allein: Besagter Deutscher – Rolf Schulz – hat überhaupt nichts dagegen, dass Wanderer von öffentlichen Wegen aus Fotos schießen. „Und darum ging es mir auch nie", verteidigt er im Gespräch mit MZ. Auch sei er nicht der Besitzer, sondern der Verwalter, der sich um die Finca Fartàritx – offiziell in Besitz einer mallorquinischen Firma – kümmert. „Diese Aussage wurde absichtlich eingefügt, um die Grundlage für die Ausländerkampagne zu legen", vermutet er. „Es führen drei öffentliche Wege durch die Finca. Natürlich dürfen Wanderer sie benutzen und von dort aus alles fotografieren, was sie möchten."

Das Problem sei, dass nicht alle Ausflügler auf den Wegen blieben, sondern einige Abkürzungen durch das Privatgelände nähmen. Um die Querfeldein-Läufer einigermaßen in Schach zu halten, befreite Schulz einen Privatpfad von Dickicht, und wies die Wanderer mit Wegweisern darauf hin, doch bitte diese Abkürzung zu nehmen, wenn sie schon die offiziellen Wege verließen. Die meisten Touristen respektierten dies. „Oft sind es Mallorquiner, die trotzdem Querfeldein laufen, so, wie sie es immer schon gemacht haben", so Schulz. Videos, die er im Internet veröffentlich hat, zeigen sogar Mountainbiker, die ihre Räder über Absperrzäune heben und Wanderer, die im Hof des Haupthauses frühstücken, wenn er nicht da ist. „Und das verstößt sehr wohl gegen spanisches Recht." Viele der Eindringlinge machten Fotos und veröffentlichten sie auf dem Wanderportal WikiLoc, inklusive der genauen Koordinaten. So auch der Mallorquiner Fernando de Angulo. „Ich habe niemandem gedroht, sondern die User nur darum gebeten, die Fotos zu entfernen, die auf Privatgelände geschossen wurden", so Schulz. Immerhin seien sie Beweis dafür, dass die Wanderer die Privatsphäre missachteten. Mit de Angulo habe er mithilfe mallorquinischer Bekannter das persönliche Gespräch gesucht. „Er reagierte pampig und brach den Kontakt dann ab."

Wie viel zielführender wäre es doch, wenn alle miteinander reden könnten. Aber sich wirklich auf „die anderen" einzulassen liegt im digitalen Zeitalter nicht im Trend. Leichter fallen vielen Pauschalisierungen und Beschimpfungen im Internet. A propros Pauschalisierungen: Das gilt für Deutsche genau so wie für Mallorquiner.