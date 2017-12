Shoppingcenter Porto Pi in Palma de Mallorca soll für 16 Millionen Euro erneuert werden

Das Einkaufszentrum Porto Pi in Palma de Mallorca soll in den kommenden drei Jahren für rund 16 Millionen Euro erneuert werden. Das bestätigte das betreibende Unternehmen Merlin Properties am Freitag (15.12.) gegenüber der MZ. Die Investitionen seien Teil eines jüngst verabschiedeten Dreijahresplans, der die Erneuerung aller Shoppingcenter des Konzerns mit Sitz in Madrid vorsieht. Es handele sich also nicht um eine Reaktion auf die Eröffnung des Konkurrenz-Shoppingcenters FAN.

Mit der Erneuerung wolle das Unternehmen auf aktuelle Trends eingehen und den Service für die Kunden erhöhen. Unter anderem sollen Abholpunkte für Online-Einkäufe und Raum für Pop-Up-Stores zum neuen Angebot gehören. Das Schließen der Kinos im Einkaufszentrum Porto Pi verstehe man in diesem Sinne als Chance, den Raum neu zu gestalten, erklärte eine Unternehmenssprecherin von Merlin Properties am Freitag. /tg