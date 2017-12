Eine Büste in Pollença für die deutsche Mallorca-Pionierin

Die neue Büste zu Ehren von Clara Hammerl in Pollença.

Zum Abschluss des Gedenkjahres zu Ehren von Clara Hammerl hat der Inselrat Mallorca am Sonntag (17.12.) der bekannten deutschen Wahl-Mallorquinerin in Pollença ein Denkmal gesetzt. Der Akt fand im Rahmen der Kampagne "Mallorca té nom de dona" (Mallorca trägt einen Frauennamen) statt, bei der bedeutende aber aufgrund ihres Geschlechts oft in Vergessenheit geratene Frauen der Insel geehrt werden. Die Büste zu Ehren von Clara Hammerl wurde von der Bildhauerin Georgina Gamundí gefertigt und steht auf der Plaça dels Seglars, Ecke Carrer de l'Ombra.

Zu Beginn des Gedenkjahres hatte Programmkino CineCiutat ein Dokudrama über die Ostpreußin gezeigt, die 1889 als Frau des Sparkassengründers Guillem Cifre de Colonya nach Pollença kam. Ausführlich recherchiert hat ihr Leben der Historiker Pere Salas.

