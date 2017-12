Die Wetterlage auf Mallorca beruhigt sich vor Weihnachten

Wolkiger Mittwochnachmittag (20.12.) in Port de Pollença.

Wolkiger Mittwochnachmittag (20.12.) in Port de Pollença. Foto: MZ-Webcam

Nach einem windigen, wechselhaften und kühlen Donnerstag (21.12.) verbessert sich das Wetter auf Mallorca. Am Freitag bleibt es auf der Insel trocken, die Nachttemperaturen steigen von 5 auf 7 Grad, die Tageswerte von 14 auf 17 Grad.

Auch am Weihnachtswochenende soll diese angenehme Wetterlage bestehen bleiben. Mit Warnstufen wie in den vergangenen Tagen ist nicht mehr zu rechnen.

Wegen des starken kalten Windes und des hohen Wellengangs galt am Dienstag rund um Mallorca, Menorca und Ibiza Warnstufe Gelb. Am Mittwoch war diese aber nur noch vor der Nordwestküste Mallorcas gültig. /it