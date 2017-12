Hafenbehörde verlegt zu laute Fähre in Palma de Mallorca

Die Hafenbehörde kommt gernervten Anwohnern der Viertel Bonanova, El Terreno und Can Barbarà in Palma de Mallorca entgegen. Angesichts sich häufender Beschwerden über zu laute Schiffe wurde die Baleària-Fähre "Bahama Mama" am Freitag (22.12.) an eine andere, weiter entfernte Mole verlegt.

Die Behörde hatte die Reederei vor der Verlegung wiederholt aufgefordert, Maßnahmen zur Geräuschminderung vorzunehmen. Doch all das habe nichts genützt, so ein Sprecher. Anwohnervertreter führen an, dass in Palmas Hafen Lärmschutzbestimmungen systematisch ignoriert würden.

Der Lärm werde vor allem von alten Fähren und nicht so sehr von modernen Kreuzfahrtschiffen verursacht. Als Lösung diskutiert wird unter anderem, die Motoren der Schiffe während ihres Aufenthalts im Hafen abzustellen und diese durch Generatoren mit Elektrizität zu versorgen. /it