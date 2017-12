So wird das Wetter zu Weihnachten auf Mallorca

Über der Kathedrale von Palma strahlt die Sonne am Freitagnachmittag (22.12.).

Mit erträglichen Temperaturen geht es in das Weihnachtswochenende auf Mallorca. Bis zum ersten Weihnachtsfeiertag (25. 12.) sind Höchstwerte von 17 bis 18 Grad drin, der Wind weht dazu nur schwach bis zeitweise böig aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts ist es mit 7 bis 8 Grad nicht mehr so kalt wie noch vor einigen Tagen. Mal scheint die Sonne, mal bedecken Wolken den Himmel, aber es bleibt trocken. Nur auf Menorca gilt wegen hohen Wellengangs bis Samstag (23.12,) die Warnstufe Gelb.



An dieser fast heimeligen und dazu noch trockenen Wetterlage wird sich auch in der letzten Woche des alten Jahres nichts mehr ändern. Auch dann werden auf Mallorca 18 Grad erreicht, nur der Wind soll zum Jahreswechsel hin zeitweise Sturmstärke erreichen.

Wegen eines starken kalten Windes und hohen Wellengangs hatte noch am Dienstag rund um Mallorca, Menorca und auch noch Ibiza Warnstufe Gelb gegolten. Am Mittwoch war diese aber nur noch vor der Nordwestküste Mallorcas gültig. /it