Bis zu 18 Grad während der Feiertage auf Mallorca

Port de Pollença am Sonntag (24.12.).

Port de Pollença am Sonntag (24.12.). Foto: MZ-Livecam

Ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix begleitet Mallorca während der Festtage. Nach Spitzenwerten von 17 Grad am Sonntag (24.12.) werden am ersten Weihnachtsfeiertag im Tagesverlauf bis zu 18 Grad erreicht. Auch im Tramuntana-Gebirge ist es mit Höchstwerten von 15 Grad angenehm. Nachts sinken die Werte in Palma de Mallorca auf 5 Grad, im Südosten bleibt es bei 11 Grad auch nachts mild.

Ähnlich zeigt sich das Wetter laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Amet am Dienstag (26.12.), allerdings nimmt im Tagesverlauf die Regenwahrscheinlichkeit zu, die Sonne zeigt sich weniger oft. Die Warnstufen wegen hohen Wellengangs der vergangenen Woche sind aufgehoben.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Mittwoch (27.12.) trübt sich das Mallorca-Wetter vorübergehend ein, es regnet leicht, und ein böiger Wind frischt auf. Die Temperaturen bleiben aber stabil. /ff