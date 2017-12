Großer Waldbrand bei Port de Pollença auf Mallorca

Ein großer Waldbrand zwischen Pollença und Port de Pollença hält in der Nacht auf Donnerstag (28.12.) Mallorca in Alarmbereitschaft. Das Feuer war am Mittwochabend (27.12.) gegen 21.30 Uhr im Waldstück Coll de Síller (zwischen Pollença und dem Küstenortsteil Port de Pollença) ausgebrochen und wurde durch den starken Wind schnell angefacht.



Die Feuerwehr evakuierte mehrere Wohnhäuser am Camí de Cala Bóquer. Wie Bürgermeister Miguel Àngel March bestätigte, handele es sich bei der Evakuierung um eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Nähe der Häuser zu den Flammen. Gebäude seien bislang nicht zu Schaden gekommen. Eine unterbrochene Stromleitung sorgte in der Ortschaft Cala Sant Vicenç für Stromausfall.



Aufgrund der Dunkelheit und des Winds können Löschflugzeuge erst ab Donnerstagmorgen eingesetzt werden.



Die Sicherheitskräfte setzten mehrere Löschfahrzeuge ein und sperrten die Landstraße nach Formentor ab dem Kreisverkehr in Port de Pollença. Auch die Zufahrtsstraßen zu mehreren Urbanisationen wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.



Über die Ursache des Brandes herrschte zunächst Unklarheit. Einige vermuteten, dass ein Kurzschluss in einem Trafo-Häuschen des Stromversorgers Gesa das Feuer ausgelöst haben könnte. Dieser Verdacht wurde bislang von keiner Seite offiziell bestätigt.



Die Flammen waren von weit her zu sehen und versetzte die Anwohner im Norden der Insel in Alarmbereitschaft.



Die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, äußerte sich per Twitter besorgt über den Brand. Den an den Löscharbeiten Beteiligten sprach sie Mut zu. /tg