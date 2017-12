Rettungskräfte finden Leiche des vermissten Eremiten von Valldemossa auf Mallorca

Nach einer Woche Suche haben die Rettungskräfte den auf Mallorca vermissten Eremiten gefunden. Am Mittwoch (27.12.) gegen 16 Uhr entdeckten die Sucher die Leiche des als Benet bekannten 74-Jährigen, der eine Woche zuvor (am Mittwoch, 20.12.) verloren gegangen war.

Der Einsiedler Pedro Matamalas Sbert war Mitglied der Glaubenskongregation der Ermitans de Sant Pau i Sant Antoni. Er lebte in der Ermita de la Trinitat in Valldemossa und war am Mittwochmorgen (20.12.) zu Fuß Richtung Deià aufgebrochen, wohl um Moos für die Weihnachtskrippe zu suchen.

Als er nicht zurückkehrte, begann die Suche. Über die Weihnachtstage durchkämmten Feuerwehr, Guardia Civil, Ortspolizei, Angehörige und Freiwillige das unwegige Gebiet. Am Donnerstag fand man den Korb in der Nähe eines Abhangs, doch von dem Mönch fehlte zunächst jede Spur. Spürhunde wurden eingesetzt. Die Suche per Hubschrauber wurde am Dienstag wegen des einsetzenden Sturms abgebrochen.

Schließlich fand man die Leiche in unwegsamen Gebiet an einem steilen Abhang in der Nähe eines Gebiets, das als Talaia Vella bekannt ist. Die weiteren Umstände des Todes werden nun ermittelt. /tg