Die Silvesternacht auf Mallorca wird trocken und nicht allzu kalt

Ist das nicht schön? Ein milder und ruhiger Freitagvormittag (29.12.) am Strand von Can Pastilla. Foto: MZ-Webcam

Wer die Silvesterevents auf Mallorca aufgeregt erwartet, kann aufatmen: Bis zum Sonntag, dem letzten Tag des Jahres, klart es mehr und mehr auf, mit stürmischem Wind ist laut dem Wetterdienst Aemet nicht zu rechnen. Und nicht nur das: In sämtlichen kommenden Nächten – auch in der Silvesternacht – wird es mit 10 Grad nicht richtig kalt, so dass einem beim Abhotten etwa auf der Plaça Cort in Palma de Mallorca nicht der Frost in die Glieder fährt. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 18 Grad, örtlich sogar auf 20 Grad, da der schwache bis zeitweise leicht böige Wind aus westlichen Richtungen kommt.

An den heftigen Sturm namens Bruno, der am Mittwoch (27.12.) und in der Nacht zum Donnerstag über Mallorca hinwegfegte, erinnern nur noch hier und dort herabgefallene Äste. Er hatte mehr als 80 Zwischenfälle verursacht. Der schlimmste ereignete sich am Mittwochvormittag, als ein 47-jähriger Surfer bei Alcúdia im aufgewühlten Meer ertrank. Ein am Mittwochabend ausgebrochenes Feuer in der Nähe von Port de Pollença breitete sich aufgrund der heftigen Windböen schnell aus und zerstörte 80 Hektar Wald und Wiese.

Desweiteren stürzten Bäume um und Teile von Gebäuden wurden heruntergeweht. Außerdem konnten mehrere Passagierflugzeuge nicht auf dem Flughafen von Son Sant Joan landen, einige drehten sogar um und flogen zurück zu ihren Ausgangsorten. Sie kamen aus Barcelona, Mahón und Ibiza. Die Windböen erreichten am Mittwoch Geschwindigkeiten von 131 km/h in der Tramuntana. /it