Neue Betonblöcke am Borne und auf Palmas Rathausplatz zum Schutz vor Terror

Mit diversen Sicherheitsmaßnahmen will die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca für einen möglichst geordneten Übergang ins neue Jahr sorgen. Mitarbeiter der Stadt begannen am Freitag (29.12.) damit, an den Zugängen zum Boulevard Borne, zur Plaça Joan Carles und zum Rathausplatz Betonblöcke und andere massive Objekte wie Pflanzenkübel zum Schutz vor Terroristen aufzustellen. An diesen Orten werden in der Neujahrsnacht mit Hunderten erwarteten Menschen Partys gefeiert und Konzerte abgehalten.

Auch die Steinblöcke und Beton-Pflanzenbehälter, die den Zugang für Fahrzeuge zur Plaça d'Espanya und zur Fußgängerzone Carrer Sant Miquel erschweren, bleiben bis auf weiteres dort stehen. In Städten wie Barcelona oder Berlin waren islamistische Attentäter in den letzten Jahren in Lkw oder Lieferwagen in Menschenmengen gerast.

Vor den Silvesterfeiern finden im Zentrum von Palma zudem eine Separatistendemonstration und das Standartenfest statt. Für die erste Veranstaltung werden am Samstag ab 17.45 Uhr die Straßen Rambla und Unió gesperrt. Das Standartenfest geht am Sonntag am Tag über die Bühne, weswegen von 8 bis 14 Uhr der Rathausplatz abgeriegelt wird.

Die Polizeipräsenz wird deutlich verstärkt, bis zur Neujahrsnacht werden 80 Beamte der Ortspolizei an den neuralgischen Punkten von Palma im Einsatz sein. Passanten müssen mit Personenkontrollen rechnen. Zudem sollen die Alkoholkontrollen von Autofahrern deutlich verstärkt werden. /it