Deutsche nach Wohnungsbrand wiederbelebt

Bei einem Wohnungsbrand ist eine 64-jährige Deutsche am Sonntagmorgen (31.12.) in Palma nur knapp dem Tod entgangen. Die herbeigeeilten Helfer benötigten einige Zeit, um die bewusstlos auf dem Boden liegende Frau wiederzubeleben. Sie wurde danach von der Wohnung in der Aragón-Straße ins Krankenhaus Son Llátzer verbracht, ihr Zustand ist ernst.

Nachbarn hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert, als sie Rauch aus der Wohnung dringen sahen und die einzige Bewohnerin auf ihr Klopfen nicht reagierte.

Die Helfer wunderten sich über Unmengen von Müll in der Wohnung. Sie vermuten, die 64-Jährige leide unter dem sogenannte Messie-Syndrom – einer krankhaften Sammelwut, die auf einer psychischen Störung beruht. Das Feuer war auf einem Sofa ausgebrochen. /it