Lieferwagen überschlägt sich in Kreisverkehr in Cala d´Or

Bei einem spektakulären Autounfall ist in der Nacht zum Sonntag (31.12.) in Cala d'Or im Osten von Mallorca der Fahrer verletzt worden. Er hatte in einem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Lieferwagen vom Typ Peugeot verloren. Der überschlug sich und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen.

Andere Autofahrer – Zeugen des Unfalls – verständigten Hilfskräfte. Nach einigen Minuten fanden sich Polizei- und Krankenwagen vor Ort ein. Der Fahrer wurde ins Krankanhaus gebracht, ein Kranwagen entfernte das Unfallauto. /it