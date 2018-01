Das Jahr begrüßt Mallorca mit mildem Wetter

Sonniger Tagesanbruch in Cala Ratjada am Dienstag (2.1.).

Sonniger Tagesanbruch in Cala Ratjada am Dienstag (2.1.). Foto: MZ-Livecams

Sonnig, warm, trocken und windig beginnt das Jahr auf Mallorca. Bei heiter bis wolkigem Himmel dominiert am Dienstag und Mittwoch (2./3.1.) die Sonne den Inselhimmel. Der Wetterdienst Aemet will kleinere Schauer dabei allerdings nicht ausschließen. Der kräftige Westwind soll in den kommenden Tagen langsam nachlassen.

Die für die Jahreszeit ungewöhnlich milden Temperaturen steigen im Laufe der Woche noch einmal an. In Palma steigt das Thermometer am Dienstag bis auf 17 Grad, am Mittwoch sind 19 Grad drin und gegen Ende der Woche könnte die 20 Grad-Marke überschritten werden. Die Tiefsttemperaturen in der Nacht schwanken zwischen 12 Grad (Dienstag) und 10 Grad (Mittwoch). /tg