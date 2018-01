Nächtliches Feuer an der Straße zwischen Palma und Manacor

Erneut hat ein nächtlicher Brand auf Mallorca die Insulaner erschrocken. Diesmal brannten in der Nacht auf den Dienstag (2.1.) an der Straße zwischen Palma und Manacor rund 10.000 Quadratmeter trockenes Buschwerk und eine Obstbaumplantage.

Das Feuer entstand am späten Montagabend gegen 23 Uhr am Kilometer 11 der Straße. Wie schon bei dem Brand bei Port de Pollença in der Nacht auf Donnerstag (28.12.) war es vor allem der heftige Wind, der die Flammen ständig neu anfachte und die Löscharbeiten erschwerte, informierte die Feuerwehr. /tg