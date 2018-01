Zahl der Badetoten auf Mallorca stark rückläufig

An dieser Stelle an der Playa de Palma ertrank im Juli 2017 ein 83-Jähriger.

An dieser Stelle an der Playa de Palma ertrank im Juli 2017 ein 83-Jähriger. Foto: DM

Im abgelaufenen Jahr 2017 sind insgesqamt 28 Menschen im Meer vor Mallorca oder den anderen Balearen-Inseln sowie in Schwimmbecken ertrunken. Das geht aus einer am Dienstag (2.1.) veröffentlichten Statistik der Vereinigung der spanischen Rettungskräfte hervor. Der Rückgang verglichen mit 2016 ist erheblich: Er beträgt 24,3 Prozent. Es ertranken neun Menschen weniger.

In ganz Spanien verloren 481 Menschen ihr Leben im Meer oder in Swimming-Pools, das sind 44 oder 10 Prozent mehr als im Jahr 2016. Gerettet wurden aus dem Wasser 2.487 Menschen, von denen 1.059 in Krankenhäusern behandelt werden müssten. /it