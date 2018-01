Das Wetter am Wochenende auf Mallorca wird durchwachsen

Da will man fast ins Wasser: der Strand von Port de Pollença am Donnerstagvormittag (4.1.).

Wer noch Frühlingswärme auf Mallorca mitten im Winter genießen will, sollte schnell ins Freie gehen. Denn am Wochenende (6./7.1.) stellt sich das Wetter um. Zwar wird es nicht lausig kalt, aber kühler und ziemlich nass.

Nach heiteren bis wolkigen Tagen mit Höchstwerten um 19 Grad erreicht von Westen her ein Regengebiet am Samstagabend Mallorca. Da der Wind teils stark aus dem Südwesten wehen wird, gehen die Maximalwerte nicht allzu stark zurück – nämlich auf 16 am Tag bzw. 7 in der Nacht.

Zunächst scheint dann abschnittsweise noch die Sonne, danach jedoch trübt es sich immer weiter ein. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 Metern. Dieses regnerische Wetter bleibt der Insel bis mindestens zur Wochenmitte erhalten. /it