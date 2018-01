Das Lemar in Colònia de Sant Jordi wird zum 4-Sterne-Hotel Honucai umgebaut

Das altbekannte Hotel Lemar in Colònia de Sant Jordi auf Mallorca wird renoviert und soll künftig als Viersterne-Hotel Honucai eröffnet werden. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (5.1.).

Das Hotel Lemar war eines der ersten Hotels in dem bei deutschen Urlaubern beliebten Ferienort Colònia de Sant Jordi an der Südküste der Insel (Gemeinde Ses Salines). Es liegt am belebten Carrer Gabriel Roca in direkter Nähe zum Strand und zum Hafen.

Mit den Umbauarbeiten ist das Unternehmen Port Colònia S.L.U. beauftragt. Wie aus dem Webauftritt des künftigen Hotel Honucai hervorgeht, werden die Gäste hier mit Spa, Fitnesscenter, Restaurants und Business-Corners verwöhnt. /tg