Das Wetter bleibt am Wochenanfang ungemütlich

Wolkenverhangener Himmel am Sonntag in Cala Ratjada

Wolkenverhangener Himmel am Sonntag in Cala Ratjada Foto: Livecams

Zum Wochenstart erwartet uns auf Mallorca laut den Meteorologen vom Wetterdienst Aemet ein wolkenverhangener Himmel. Wie schon am Sonntag ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier und da regnen wird recht hoch. Am Montag schwächt der Wind etwas ab, er kommt wie am Sonntag aus dem Südwesten mit Geschwindigkeiten zwischen 20 und 35 Km/h. Die Schneefallhöhe liegt bei 1300 Metern.

Die Temperaturen am Montag liegen in Palma de Mallorca tagsüber nur noch bei 11 Grad (Sonntag: 15 Grad), in der Nacht werden 6 Grad erwartet. In Escorca/Lluc erreichen die Tageswerte 8 Grad, in der Nacht kann es bis zu 2 Grad kalt werden. In Felanitx/Portocolom wird es 12 Grad warm, nachts sinken die Werte auf 8 Grad. In Sa Pobla werden Höchstwerte von 13 Grad erwartet, nachts werden es 7 Grad. /lk

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus