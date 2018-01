Beginn des Schlussverkaufs auf Mallorca: Regen treibt Kunden in die großen Kaufhäuser

Der Tag nach dem Dreikönigs-Feiertag stellt auf Mallorca und im übrigen Spanien traditionell den Startschuss für den Winterschlussverkauf dar. In diesem Jahr fiel er auf einen regnerischen verkaufsoffenen Sonntag, was den großen Einkaufszentren und Kaufhäusern einen klaren Vorteil gegenüber den Einzelhändlern verschaffte, stellt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" fest. Während die klassischen Einkaufsstraßen im Zentrum fast ausgestorben wirkten - es waren definitiv mehr Regenschirme als Einkaufstüten zu sehen - quollen die Parkplätze der Shoppingcenter über.

Trotz des regnerischen Wetters standen auch in diesem Jahr eine gute Gruppe von Kunden vor den noch verschlossenen Türen des Kaufhauses El Corte Inglés Schlage, um als Erste von den teilweise großzügigen Rabatten zu profitieren. Vor allem Winterkleidung und Sportartikel waren gefragt. Ab 10.30 Uhr war die Tiefgarage des Kaufhauses an den Avenidas in Palma de Mallorca überfüllt. Ein ähnliches Bild zeichnete sich in den Shoppingcentern Porto Pi und FAN ab.

Die klassischen Einkaufsstraßen in Palma blieben überwiegend leer, auch wenn viele Einzelhändler entschieden hatten, den verkaufsoffenen Sonntag zu nutzen. Der Regen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Branchenverbände vertrauen darauf, dass sich die Schnäppchenjäger auch die Geschäfte im Zentrum aufsuchen, sobald das Wetter wieder besser wird. /tg